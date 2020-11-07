وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على سرية بياناتك خلال استخدام الإنترنت؟ وكالة الرأي الفلسطينية FaceApp يدعم الآن وضع الفلاتر على الفيديوهات وكالة الرأي الفلسطينية صراصير سايبورج مصممة لإكمال المهام داخل منزلك وكالة الرأي الفلسطينية شرب الماء الساخن يساعد فى تخفيف أعراض الجيوب الأنفية وكالة الرأي الفلسطينية الإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض يمكن أن تؤذى قلبك وكالة الرأي الفلسطينية الطماطم وصفة سحرية لمقاومة الأمراض الالتهابية وكالة الرأي الفلسطينية ليفاندوفسكى يهين دورتموند بكعب خرافى بكلاسيكو البوندزليجا وكالة الرأي الفلسطينية مدرب منتخب البرازيل يبقى على نيمار فى قائمة السليساو رغم الإصابة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة وأتلتيكو مدريد يستعدان بقوة للجولة المقبلة من الليجا وكالة الرأي الفلسطينية تحذير خطير من "الصحة"حول كورونا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

FaceApp يدعم الآن وضع الفلاتر على الفيديوهات

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:37

1
1

يعد FaceApp واحد من التطبيقات التى انتشرت بين مستخدمى الهواتف الذكية، والذي يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصور وتغيير أعمار المستخدمين فى الصور مثل عرض نفس الصورة لهم فى عمر الشيخوخة أو عمر الطفولة، إلا أن أخر تحديث للتطبيق والذي يحمل الإصدار FaceApp 4.0 أصبح يدعم معالجة الفيديو، تمامًا كما هو الحال مع الصور.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فعبر الواجهة الرئيسية للتطبيق، سيلاحظ المستخدمين وجود علامة تبويب الفيديو الجديدة، وبعد منح لإذني تسجيل الصوت والفيديو، يستطيع المستخدم تسجيل مقطع فيديو، بعد ذلك، يمكن اختيار أحد عوامل التصفية "شاب، مبتسم، صاحب لحية...والمزيد"، مع الإشارة، أن هناك باقة من التأثيرات تتطلب منك الاشتراك والدفع.

 كما تتوفر ثلاثة مرشحات أخرى - Hollywood وMakeup وKiss - على اشتراك FaceApp Pro مقابل 5 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا في السنة أو 50 دولارًا مدى الحياة، فيما يتم معالجة معاينة إطار واحد حتى يتمكن الأشخاص من تسجيل الخروج قبل أن يقرروا معالجة الفيديو - كمرجع، استغرق الأمر من هاتف Snapdragon 765G حوالي 15 إلى 20 ثانية لتصفية مقطع فيديو مدته 6 ثوانٍ.

ويتم حفظ الملف على القرص بعد ذلك ويكون المستخدمون أحرارًا في مشاركة المقطع أينما يريدون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟