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النائب العام يشكل لجنة لتطوير صياغة لائحة الإتهام شكلاً ومضمون

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:15

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غزة-الرأي

التقى النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، بلجنة تطوير صياغة لائحة الإتهام، والتي شكلها، برئاسة وكيل النيابة ا. رامي ابو شعير، وعضوية كل من السادة أعضاء النيابة العامة أ. نائل شملخ، أ. علاء شبلاق د. مصطفى شويدح، أ. عيسى ابو شنب، وأ. محمد اللحام، وذلك لمناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات التي خلصت إليها اللجنة، لتعديل لائحة الإتهام شكلاً وموضوعاً.
وقد خلصت اللجنة الى شمول لائحة الاتهام -إضافة إلى ما هي عليه- على تفاصيل التهم كل على حدا، وبيان الوقائع الجرمية تفصيلا، متضمنة توضيحا لأركان الجريمة، وأدلة إثباتها، باعتبار لائحة الاتهام ملخص عن واقع الملف الجزائي وأدلة الإثبات لادانة المتهمين، كذلك إضافة تفصيل حول المحرزات المضبوطة على ذمة القضية، وتقدير مصاريف إجراءات التحقيق، وانتهاءً بطلبات النيابة العامة أمام المحكمة المختصة بشكل تفصيلي.
كما عقد النائب العام، بحضور رئيس اللجنة، جلسة نقاش وتكليف للمساعدين والباحثين القانونيين في النيابة العامة، بصياغة لوائح الاتهام من واقع الملف الجزائي تحت إشراف وتدقيق وكلاء النيابة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك ابتداء من اول يناير القادم.
يذكر أن النيابة العامة أطلقت على العام الحالي "عام التميز والإبداع الإداري" إسهاما في خلق بيئة عمل إيجابية، وهي تتجه خلال العام القادم 2021م إلى تطوير العمل الفني من خلال تطوير الكادر الفني والإجراءات الفنية، بما يسهم في تعزيز العدالة، وذلك عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتطويرية المختلفة.
 

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