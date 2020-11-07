مستشفى الدرة يُعيد الحياة لطفل توقف قلبه لمدة 15 دقيقة

غزة-الرأي:

تمكنت طواقم مستشفى الدرة للأطفال، من انقاذ طفل بعد توقف قلبه لمدة 15 دقيقه بسبب سقوطه على سطح مبلل بالماء و موصل للتيار الكهربائي، وذلك بعمل انعاش قلب له لمدة ٢٥دقيقة .

وقال رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة، الدكتور "زياد المصري" "وصل للمستشفى المريض (م . ع ) البالغ من العمر 4 سنوات في وضع ثابت نسبيا بعد انعاش القلب والتنفس وتم فورا وصله بالاجهزة للمراقبة والتنفس الصناعي والمحلول الوريدي وبدء علاجات منع استسقاء الدماغ و تلفه فالموضوع جد حرج وتلف الدماغ امر غاية في الصعوبة ومسألة التعامل الدقيق حاسمة".

وأشار الي أنه تم مراعاة التواصل و التعامل مع الأهل وتهدئتهم ،وبعد المتابعة الطبية و التمريضية الدقيقة وبخطة واضحة مدعمة بأسس علمية وخبرة متراكمة و كما هو متبع بعد ٧٢ساعة تم بدأ فطام المريض عن جهاز التنفس و تخفيف العلاجات ،بدأ بعدها الطفل يفتح عينيه و يحرك اطرافه والنتائج تشير الى التعافي..



وعبر مدير المستشفى الدكتور ماجد حمادة عن امتنانه لجهود الكوادر الطبية في قسم العناية المركزة خاصة ، وكافة العاملين في الميدان في ظل أزمة كورونا وأن مثل هذه النتائج تمد بالأمل لمواصلة المسير للبقاء دوما بلسما لجراح أطفال الشعب الفلسطيني.