مستشفى الدرة يعيد الحياة لطفل توقف قلبه لمدة 15 دقيقه

تمكنت طواقم مستشفى الدرة من انقاذ طفل بعد توقف قلبه لمدة 15 دقيقه بسبب سقوطه علي سطح مبلل بالماء و موصل للتيار الكهربائي،وذلك بعمل انعاش قلب له لمدة ٢٥دقيقة .
بدوره ، أفاد الدكتور زياد المصري رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة بوصول المريض (م . ع ) البالغ من العمر 4 سنوات في وضع ثابت نسبيا بعد انعاش القلب والتنفس و تم فورا وصله بالاجهزة للمراقبة والتنفس الصناعي والمحلول الوريدي وبدء علاجات منع استسقاء الدماغ و تلفه فالموضوع جد حرج وتلف الدماغ امر غاية في الصعوبة و مسألة التعامل الدقيق حاسمة
وأشار الي أنه تم مراعاة التواصل و التعامل مع الأهل وتهدئتهم ،وبعد المتابعة الطبية و التمريضية الدقيقة وبخطة واضحة مدعمة بأسس علمية وخبرة متراكمة و كما هو متبع بعد ٧٢ساعة تم بدأ فطام المريض عن جهاز التنفس و تخفيف العلاجات ،بدأ بعدها الطفل يفتح عينيه و يحرك اطرافه والنتائج تشير الى التعافي..
من ناحيته عبر الدكتور ماجد حمادة مدير المستشفى عن امتنانه لجهود الكوادر الطبية في قسم العناية المركزة خاصة ، وكافة العاملين في الميدان في ظل أزمة كورونا وأن مثل هذه النتائج تمدنا بالأمل لنواصل المسير لنبقي دوما بلسما لجراح أطفالنا.
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