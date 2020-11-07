مستشفى الدرة يعيد الحياة لطفل توقف قلبه لمدة 15 دقيقه

غزة-الرأي

تمكنت طواقم مستشفى الدرة من انقاذ طفل بعد توقف قلبه لمدة 15 دقيقه بسبب سقوطه علي سطح مبلل بالماء و موصل للتيار الكهربائي،وذلك بعمل انعاش قلب له لمدة ٢٥دقيقة .

بدوره ، أفاد الدكتور زياد المصري رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة بوصول المريض (م . ع ) البالغ من العمر 4 سنوات في وضع ثابت نسبيا بعد انعاش القلب والتنفس و تم فورا وصله بالاجهزة للمراقبة والتنفس الصناعي والمحلول الوريدي وبدء علاجات منع استسقاء الدماغ و تلفه فالموضوع جد حرج وتلف الدماغ امر غاية في الصعوبة و مسألة التعامل الدقيق حاسمة

وأشار الي أنه تم مراعاة التواصل و التعامل مع الأهل وتهدئتهم ،وبعد المتابعة الطبية و التمريضية الدقيقة وبخطة واضحة مدعمة بأسس علمية وخبرة متراكمة و كما هو متبع بعد ٧٢ساعة تم بدأ فطام المريض عن جهاز التنفس و تخفيف العلاجات ،بدأ بعدها الطفل يفتح عينيه و يحرك اطرافه والنتائج تشير الى التعافي..



من ناحيته عبر الدكتور ماجد حمادة مدير المستشفى عن امتنانه لجهود الكوادر الطبية في قسم العناية المركزة خاصة ، وكافة العاملين في الميدان في ظل أزمة كورونا وأن مثل هذه النتائج تمدنا بالأمل لنواصل المسير لنبقي دوما بلسما لجراح أطفالنا.