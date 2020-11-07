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بلدية غزة تنظيم حملة توعوية للمواطنين بمناطق تجمع الامطار

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:06

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غزة-الرأي


شرعت  بلدية غزة بتنظيم حملة ارشادية توعوية للمواطنين في المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار ضمن خطة التوعية لإستقبال فصل الشتاء .
وأفادت رئيسة قسم الإرشاد السلوكي وبناء القدرات في البلدية أمل الحاج أحمد أن الحملة تهدف لزيادة وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة ومشاركة البلدية في أوقات المنخفضات الجوية لمنع غرق الشوارع وانسداد مصارف مياه الأمطار .
وأضافت أنه تم عقد لقاء تحضيري للمثقفات مع رئيس قسم جمع النفايات ماجد سكر بهدف بهدف إطلاع المثقفات على أهم المناطق المستهدفة في حملات التوعية.
وبينت أن الحملة يشارك بها 14 مثقفة سلوكية من العاملات ضمن مشروع التشغيل المؤقت بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين في المناطق المستهدفة والتي تتجمع بها مياه الأمطار .
 

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