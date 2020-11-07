وفد من بلدية النصيرات يزور وكيل وزارة الحكم المحلي لتهنئته بالمنصب

غزة-الرأي

زار وفد من بلدية النصيرات، وكيل وزارة الحكم المحلي م. احمد أبو راس لتهنئته بتعيينه وكيلا لوزارة الحكم المحلي، وضم الوفد كلا رئيس بلدية النصيرات أ. أ. إياد مغاري ونائب رئيس البلدية أ. محمد غنيم، وأعضاء المجلس البلدي أ. زياد غريز، أ. أنس درويش، و م. عبد الرحيم حتحت، ومدير البلدية م. محمد مغاري، ومدير الدائرة المالية أ. محمد منصور، وكان في استقبالهم وكيل الوزارة المهندس أحمد أبوراس ومدير المنطقة أ. أحمد سمارة و م. رامي المصري نائب مدير الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.

وتمنى رئيس بلدية النصيرات لوكيل وزارة الحكم المحلي التوفيق والسداد في منصبه الجديد، مؤكدا على أهمية دور وزارة الحكم المحلي في دعم البلديات والوقوف بجانبها.

بدوره، رحب وكيل وزارة الحكم المحلي بالوفد الزائر، موجها الشكر للدور الذي قامت به بلدية النصيرات في خدمة السكان، وخاصة خلال جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة اهتمام المجلس البلدي بالنهوض بالبلدية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتعظيم الإيرادات.