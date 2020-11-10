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مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:24

أسفرت قرعة دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهات سهلة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة بشكل مغلق بحضور اللجنة المنظمة لبطولات الأندية.

وأوقعت القرعة الأهلي في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من سونيديب بطل النجير ضد مقديشيو الصومالي، بينما يلعب الزمالك في الدور ذاته مع الفائز مواجهة جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيوبتي.

موعد مباريات الاهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

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ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي على حسابه في "تويتر"، فإن مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال، ستقام في 22 أو 23 ديسمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب في 5 أو 6 يناير 2021.

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، ومعهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وحوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الإفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي،على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

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