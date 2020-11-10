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توتى يهز شباك يوفنتوس بصاروخ 113 كيلو/ساعة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:26

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

جمعت إحدى مباريات القمة فى الدورى الإيطالى لموسم 2012 – 2013 بين فريقى روما ويوفنتوس، على ملعب "أولمبيكو روما"، فى 16 فبراير 2013، وكان ذئاب العاصمة يريدون الانتقام من هزيمتهم الكبيرة فى لقاء الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف.

الانتقام حدث بالفعل وكان على يد الملك توتي أسطورة روما، والذى سجل هدف المباراة الوحيد لصالح الذئاب بتسديدة صاروخية بسرعة 113 كيلو متر/في الساعة، مزقت دفاع اليوفي، ودخلت شباك الحارس غير القابل للاختراق حينها جيانلويجى بوفون.

وكان الهدف رقم 224 للقائد في الدوري الإيطالي وأول فوز لروما خلال شهرين. في لحظة لا تنسى لجماهير الجيالوروسي.

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