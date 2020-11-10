ميلان يتفوق على كل عمالقة أوروبا قبل التوقف الدولي بصدارة بلا هزيمة

عزز ميلان صدارته للدوري الإيطالي باقتناص تعادل قاتل من ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سان سيرو" فى ختام مواجهات الجولة السابعة من الدورى الإيطالى بهدف لنجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 93، ليتفوق على جميع عمالقة الدوريات الأوروبية الكبيرة، حيث أنه الفريق الوحيد الذى استطاع الانفراد بصدارة الدوري المحلي منذ انطلاقة الموسم دون أن يتزحزح، دون أن يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، ولم يدخل شباكه سوى 7 أهداف.

ويتصدر ريال سوسييداد حاليا الدوري الإسباني، لكنه خسر مباراة من فالنسيا بهدف دون رد، وفي بداية الموسم احتل غرناطة الصدارة، في أول جولتين ثم تصدر ريال سوسييداد البطولة مجددا، وعقب انتهاء الجولة الرابعة والخامسة تصدر ريال مدريد الليجا، وفى الجولة السادسة استعاد سوسييداد الصدارة، واقتنصها منه الملكى مجددا في الجولة السابعة، ليفقدها لصالحه مجددا في الجولتين الأخيرتين.

في الدوري الإنجليزي نجد كل جولة متصدر جديد، حيث تصدر ترتيب البريميرليج 6 أندية خلال الجولات الـ 8 السابقة، وتلقى الجميع خسائر بما فيهم ليفربول حامل اللقب حيث تصدر أرسنال الترتيب في بداية الموسم، ثم تصدر الترتيب ليستر سيتى، ثم ليفربول، ثم إيفرتون، ثم ساوثهامبتون، ثم استعاد الثعالب الصدارة من جديد قبل التوقف الدولي.

وعلى صعيد الدوري الفرنسي، خسر باريس سان جيرمان مرتين وهو ما أدى إلى تحول الصدارة إلى نيس في الجولتين الافتتاحيتين، ثم احتل الصدارة سانت إيتيان، ثم رين، ثم ليل، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي ألمانيا يتصدر بايرن ميونخ الترتيب قبل التوقف الدولي، لكنه تلقى هزيمة مفاجئة امام هوفنهايم بنتيجة 4-1 في سبتمبر الماضي.