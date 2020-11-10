المواصلات تجتمع مع المساهمين في توفير احتياجات حملة الفحص الشتوي

غزة- الرأي



عقدت وزارة النقل والمواصلات الإثنين اجتماعاً في مقر الوزارة مع الجمعيات المساهمة في توفير احتياجات حملة الفحص الشتوي، وذلك في إطار استعدادها لانطلاق الحملة في السادس عشر من الشهر الجاري.

حيث بدأ اللقاء بترحيب من الأستاذ بهاء الأغا نائب مدير عام نائب مدير عام هندسة المركبات بالحضور وهم جمعية فلسطين للسلامة المرورية والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق.

من جهته أطلع الأغا الحضور على آخر المستجدات والتطورات بخصوص الحملة وإلى أين وصلت الترتيبات، مؤكداً أن وزارته على جهوزية تامة لبدء الحملة التي ستأتي هذا العام في ظل وضع استثنائي وهو جائحة كورونا.

وتم الاتفاق مع المساهمين في الرعاية الإعلانية للحملة على توفير مواد تعقيم وكمامات هذا العام بخلاف الأعوام السابقة وذلك لما تتطلبه المرحلة.

بدوره قال عبد الفتاح الدقي رئيس جمعية فلسطين للسلامة المرورية أنهم والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق على أتم الجهوزية لتوفير كافة اليافطات والملصقات الخاصة بالحملة وذلك في سبيل توفير الأمان على الطريق خلال فصل الشتاء.

وأكد أن التعاون مع وزارة النقل والمواصلات يأتي في إطار توحيد الجهود المبذولة لتوفير الأمان والسلامة للسائق ولمستعملي الطريق..