وكالة الرأي الفلسطينية رويترز: وفد إسرائيلي يزور السودان لتأكيد التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية قوة خاصة إسرائيلية تختطف فلسطينياً شمالي القدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سنبقى أوفياء للأسرى واستشهاد "أبو وعر" جريمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لحزب الله اللبناني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الأسير المريض "أبو وعر" داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يبحث قانوني الكاميرات والمحاكمات الشرعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء وكالة الرأي الفلسطينية النصر للأطفال تجري ما يزيد عن (1000) خدمة اشعاعية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

المواصلات تجتمع مع المساهمين في توفير احتياجات حملة الفحص الشتوي

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:31

المواصلات تجتمع مع المساهمين في توفير احتياجات حملة الفحص الشتوي
المواصلات تجتمع مع المساهمين في توفير احتياجات حملة الفحص الشتوي

غزة- الرأي


عقدت وزارة النقل والمواصلات  الإثنين اجتماعاً في مقر الوزارة مع الجمعيات المساهمة في توفير احتياجات حملة الفحص الشتوي، وذلك في إطار استعدادها لانطلاق الحملة في السادس عشر من الشهر الجاري.
حيث بدأ اللقاء بترحيب من الأستاذ بهاء الأغا نائب مدير عام نائب مدير عام هندسة المركبات بالحضور وهم جمعية فلسطين للسلامة المرورية والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق.
من جهته أطلع الأغا الحضور على آخر المستجدات والتطورات بخصوص الحملة وإلى أين وصلت الترتيبات، مؤكداً أن وزارته على جهوزية تامة لبدء الحملة التي ستأتي هذا العام في ظل وضع استثنائي وهو جائحة كورونا.
وتم الاتفاق مع المساهمين في الرعاية الإعلانية للحملة على توفير مواد تعقيم وكمامات هذا العام بخلاف الأعوام السابقة وذلك لما تتطلبه المرحلة.
بدوره قال عبد الفتاح الدقي رئيس جمعية فلسطين للسلامة المرورية أنهم والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق على أتم الجهوزية لتوفير كافة اليافطات والملصقات الخاصة بالحملة وذلك في سبيل توفير الأمان على الطريق خلال فصل الشتاء.
وأكد أن التعاون مع وزارة النقل والمواصلات يأتي في إطار توحيد الجهود المبذولة لتوفير الأمان والسلامة للسائق ولمستعملي الطريق.. 

47f2c9ed-ab1f-4e57-94ee-405955a5b5ed المواصلات تجتمع مع المساهمين في توفير احتياجات حملة الفحص الشتوي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟