Yahoo Mail يوقف إعادة توجيه البريد الإلكترونى تلقائيًا للمستخدمين المجانيين

غزة-الرأي

سيتوقف Yahoo Mail عن إعادة توجيه البريد الإلكتروني التلقائي للمستخدمين مجانًا اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل، من أجل تقليل محاولات القرصنة، حيث أعلنت شركة Verizon، التي استحوذت على الشركة في عام 2017، عن هذه الخطوة في تحديث، لذا سيحتاج المستخدمون الحاليون إلى الحصول على حساب Pro، والذي يكلف 34.99 دولارًا سنويًا، أو 3.49 دولار شهريًا للحصول على الميزة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أبلغت الشركة أنه "اعتبارًا من 1 يناير 2021، لن تكون إعادة التوجيه التلقائي لرسائل البريد الإلكتروني من صندوق الوارد الخاص بك على Yahoo إلى حساب بريد إلكتروني لطرف ثالث متاحة لحسابات بريد Yahoo المجانية".

وأضافت الشركة: "قم بالترقية إلى Yahoo Mail Pro أو اشترك في Access + Forwarding لاستخدام ميزة إعادة التوجيه التلقائي في هذا الوقت"، ووفقًا لتقرير في ZDNet، غالبًا ما يتم إساءة استخدام إعادة توجيه البريد الإلكتروني التلقائي.

وذكر التقرير: "غالبًا ما يضيف المتسللون الذين يخرقون حسابات البريد الإلكتروني عنوان بريدهم الإلكتروني كقاعدة تلقائية لإعادة توجيه البريد الإلكتروني لتلقي نسخ كربونية من جميع الرسائل التي يتلقاها الضحية"، وإذا تم إعداد حساب Yahoo Mail المجاني الخاص بك لإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى صندوق بريد تابع لجهة خارجية مثل Gmail، فسيتوقف تسليم رسائل البريد الإلكتروني هذه إلى عنوان الطرف الثالث في 1 يناير 2021.

وقالت الشركة: "ستظل قادرًا على عرض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في صندوق بريد Yahoo من خلال متصفح الويب الخاص بك على mail.yahoo.com أو عبر تطبيقات Yahoo Mail، ولن يتأثر مشتركو Yahoo Mail Pro بهذا التغيير".

وقالت شركة Verizon إنها تقيم منتجاتها وخدماتها بانتظام مقابل معايير الأمان الحالية وقررت إزالة هذه الميزة للمساعدة في ضمان بقاء حسابات بريد Yahoo المجانية آمنة، حيث قالت "سيساعدنا التغيير في التركيز على بناء أفضل الميزات والتجارب الجديدة لمستخدمي Yahoo Mail".

وفي مواجهة انخفاض مطرد في الاستخدام على مدى السنوات العديدة الماضية، أعلنت Yahoo الشهر الماضي عن إغلاق مجموعات Yahoo اعتبارًا من 15 ديسمبر، حيث تم إطلاق خدمة مجموعات Yahoo في عام 2001 ولم تستطع استكمالها مع منصات جديدة مثل Reddit وGoogle Groups وFacebook Groups، فيما اشترت شركة الاتصالات اللاسلكية الأمريكية Verizon شركة Yahoo على الإنترنت المتعثرة مقابل 4.8 مليار دولار فقط في عام 2017.