الإعلام الحكومي يدين انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

غزة- الرأي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي – وزارة الإعلام، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال الصحافية بشرى الطويل (27 عاماً)، ليلة أول أمس الأحد، ومحاكمة الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي (26 عامًا) والحكم بتمديد اعتقاله لمدة عشرة أشهر، واستنكر ارتفاع مؤشر الانتهاكات المستمر ضد الصحفيين الفلسطينيين حيث وصل عدد المعتقلين من الصحفيين في سجون الاحتلال إلى 25 صحافياً.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الصحافية بشرى الطويل على حاجز عسكري قرب ما يسمى مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، أثناء عودتها من مدينة جنين، وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عنها سابقا بتاريخ 28/7/2020 بعد قضائها 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي وهي مصورة صحافية و"ناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى وتعمل ضمن فريق عمل شبكة "أنين القيد".

كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في ذات الوقت على محاكمة الصحفي مجاهد مرداوي من بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية بالسجن لمدة عشرة أشهر. جاء ذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات منذ اعتقاله بتاريخ 23 أيلول على معبر الكرامة أثناء عودته من ماليزيا بعد حصوله على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام.

وعبر الإعلام الحكومي في بيانه له امس الاثنين، عن رفضه لمواصلة انتهاكات الاحتلال المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية حرية الرأي والتعبير، حتى ارتفع عدد المعتقلين منهم في سجون الاحتلال إلى 25 صحافياً وإعلامياً، من بينهم (9) صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و(8) آخرين معتقلين إدارياً، فيما ينتظر (9) موقوفين في أقبية ومراكز التحقيق مع استمرار تجديد اعتقالهم دون محاكمة ودون تهمة تذكر بحقهم.

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته في حجب الحقيقة من خلال سلسلة الانتهاكات الممنهجة، وحملات الاعتقال المسعورة التي يرتكبها بشكل شبه يومي ضد المؤسسات والصحفيين العاملين في الميدان خوفا من دور القلم والكاميرا في فضح ممارساتهم اللاأخلاقية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي وبشدة كافة المؤسسات الدولية، وجميع منظمات حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال لوقف سياسته العدوانية الممنهجة بحق الصحفيين، والضغط عليه لوقف ملاحقته للصحفيين والإفراج عن 25 صحفياً معتقلين داخل سجون الاحتلال.

وجدد اعتزازه وفخره بحماة الحقيقة وفرسان الكلمة الذين يضحون براحتهم وسلامتهم من أجل خدمة القضية الفلسطينية، ويعملون من أجل نقل الصورة على أرض الواقع وبثها للعالم ليكون شاهدا على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني.