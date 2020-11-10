الحكم المحلي " تبحث مع " قطر الخيرية" سبل دعم الهيئات المحلية

غزة- الرأي

زار وفد من جمعية قطر الخيرية وزارة الحكم المحلي، لبحث سبل التعاون المشترك ولتهنئة وكيلها بالمنصب الجديد.

وضم الوفد مدير العام جمعية قطر الخيرية بغزة م. محمد أبو حلوب ومدير البرامج أ. محمود خليفة، ومدير المالية وائل البنا وكان في استقبالهم وكيل وزارة م. احمد أبو راس، أ. موسى جبر مدير عام الشؤون الإدارية و م. زهدي الغريز مدير عام المشاريع.

وعبر وكيل الوزارة م. احمد أبو راس عن تقديره لجهود جمعية قطر الخيرية في تقديم العون والإغاثة للشعب الفلسطيني والوقوف بجانب الهيئات المحلية من خلال المشاريع التي تنفذها.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارة والجمعية في المشاركة في دعم الهيئات المحلية بالمشاريع الحيوية في غزة؛ وخصوصاً تلك التي تخدم قطاع المياه والصرف الصحي.