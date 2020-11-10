وكالة الرأي الفلسطينية رويترز: وفد إسرائيلي يزور السودان لتأكيد التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية قوة خاصة إسرائيلية تختطف فلسطينياً شمالي القدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سنبقى أوفياء للأسرى واستشهاد "أبو وعر" جريمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لحزب الله اللبناني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الأسير المريض "أبو وعر" داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يبحث قانوني الكاميرات والمحاكمات الشرعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء وكالة الرأي الفلسطينية النصر للأطفال تجري ما يزيد عن (1000) خدمة اشعاعية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي " تبحث مع " قطر الخيرية" سبل دعم الهيئات المحلية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:14

الحكم المحلي " تبحث مع " قطر الخيرية" سبل دعم الهيئات المحلية
الحكم المحلي

غزة- الرأي

زار وفد من جمعية قطر الخيرية وزارة الحكم المحلي،  لبحث سبل التعاون المشترك ولتهنئة وكيلها بالمنصب الجديد. 

وضم الوفد مدير العام جمعية قطر الخيرية بغزة م. محمد أبو حلوب ومدير البرامج أ. محمود خليفة، ومدير المالية وائل البنا وكان في استقبالهم وكيل وزارة م. احمد أبو راس، أ. موسى جبر مدير عام الشؤون الإدارية و م. زهدي الغريز مدير عام المشاريع.  

وعبر وكيل الوزارة م. احمد أبو راس عن تقديره لجهود جمعية قطر الخيرية في تقديم العون والإغاثة للشعب الفلسطيني والوقوف بجانب الهيئات المحلية من خلال المشاريع التي تنفذها. 

وبحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارة والجمعية في المشاركة في دعم الهيئات المحلية بالمشاريع الحيوية في غزة؛ وخصوصاً تلك التي تخدم قطاع المياه والصرف الصحي. 

 

الحكم المحلي 7e06cbd4-fafd-4646-803d-433226863628
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟