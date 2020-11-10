وزارة الحكم المحلي تبحث تعاونها مع عددٍ من الإعلاميين

غزة- الرأي

بحثت وزارة الحكم المحلي، مع وفدٍ من الإعلامين، آفاق التعاون المشترك لتسليط الضوء بشكل أكبر على أعمال الوزارة والهيئات المحلية، وذلك خلال زيارة لمقرها في مدينة غزة.

وضم وفد كلا، رئيس منتدى الإعلاميين أ. عماد الإفرنجي، رئيس تحرير وكالة "صفا" ياسر أبو هين، ومدير تحرير صحيفة فلسطين أ. مفيد أبو شمالة، مدير عام مؤسسة الرسالة للإعلام أ. رامي خريس، وكان في استقبال الوفد وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس، ومسؤول الإعلام بالوزارة أ. محمد غنام.



وأكد أ. عماد الإفرنجي على دور وزارة الحكم المحلي في خدمة المجتمع المحلي، مؤكداً على ضرورة التعاون الإيجابي والبناء بين المؤسسات الإعلامية ووزارة الحكم المحلي لأنها من الوزارات المهمة والتي تلامس خدماتها حاجات المواطن والمجتمع، مضيفاً أن "الوسائل الاعلام كافة تتطلع دوماً لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية بما يعود بالنفع على الوسط الصحفي والمجتمع الفلسطيني عموماً".

من جهته، رحب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس بوفد الإعلاميين مشيراً لدور المؤسسات الإعلامية بكافة تخصصاتها في توصيل صوت الوزارات والهيئات المحلية للمجتمع المحلي وزارة الحكم المحلي في خدمة المجتمع المحلي، مضيفاً غن وزارة الحكم المحلي تمد يد التعاون الكامل مع الإعلاميين للنهوض بالهيئات المحلية.

