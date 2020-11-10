الحكم المحلي تبحث سُبُل التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس مع نظيره في وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك ، خلال زيارة وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له لتهنئة المهندس أحمد أبو راس بمناسبة تعينه وكيل وزارة الحكم المحلي.

وناقش الطرفان من خلال اللقاء أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الوزارتين.

وبدوره رحب المهندس أبو راس بالحضور، والثناء على دور وزارة الأوقاف الفاعل في خدمة الوطن والمواطنين والتخفيف عن كاهل المواطنين، وأبدى ترحيبا بأي تعاون قادم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الأوقاف.