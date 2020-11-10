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النقل والمواصلات تواصل تطوير مرافقها خلال الربع الثالث من العام الجاري

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:48

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غزة-الرأي

تعتبر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية الجندي المجهول بوزارة النقل والمواصلات لما تقوم به من إنجازات كبيرة في جميع المستويات داخل الوزارة والتي تسعى دوما في تطوير العمل الحكومي بما يخدم المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة في تقديم الخدمات بأفضل جوده وأسرع وقت وكذلك توفير البيئة المناسبة للموظفين في دوائر عملهم لما لها من فائدة كبيرة على جودة الأداء.
بدوره ،أوضح م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية أن الشؤون الإدارية والمالية ان ادارته تعد من أهم ركائز المؤسسة الحكومية لدورها الكبير في خدمة الموظفين داخل المؤسسة وتوفير كافة سبل الراحة مما يعود بالنفع الكبير على تسهيل معاملات المواطنين.
وتابع عكاشة بالقول إن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية تعمل على مدار الساعة في تطوير العمل بما يتناسب مع متطلبات الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر الوزارة المنتشرة عبر المحافظات الخمسة في قطاع غزة ومقر الوزارة ومتابعة التطور في التكنولوجي في العالم.
وأفاد عكاشة أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية تتكون من دائرة شؤون الموظفين والدائرة المالية ودائرة الخدمات الإدارية ودائرة اللوازم والمشتريات حيث أنجزت في الربع الثالث من عام 2020م الحالي العديد من المشاريع داخل الوزارة والتي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي مجزئة ما بين التواصل مع الحاسوب الحكومي لتطوير جودة البرامج المحوسبة، مواصلة أعمال الصيانة لمرافق الوزارة، ترشيد النفقات التي تنتهجها الوزارة فقد تم اتباع حزمة من السياسات الترشيدية وتوجيه النفقات حسب أولويات العمل، توفير كافة التجهيزات والوسائل اللازمة لتيسير العمل بالوزارة.
وناشد المواطنين إلى ضرورة المحافظة على ممتلكات الوزارة خلال الانتظار لإجراء معاملاتهم .
من ناحيته ، اشاد المواطن محمود حرز بجهود دوائر الترخيص لتميزها بمواصفات توفر الراحة والهدوء خلال فتره الانتظار وكذلك التطور التكنولوجي الموجود يشكل نقله نوعية في تسهيل إجراءات المعاملة والسرعة في تنفيذها، شاكرا  الوزارة على ما تقدمه من خدمات للمواطنين في قطاع غزة.
 

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