وزارة العمل تناقش مع نقابات العمال آليات التعاون المشترك

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة العمل بقطاع غزة إيهاب الغصين، مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، آليات زيادة التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة شريحة العمال .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من النقابات العمالية لتهنئة الغصين ، بتوليه منصب وكيل وزارة العمل، متمنين التوفيق في خدمة شريحة العمال .

وضم الوفد كل من : رئيس الاتحاد سامي العمصي، ورئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج محمد حمدان، ورئيس نقابة العاملين في الفلاحة والزراعة علاء العمور، ورئيس نقابة العاملين في المطابع والنشر خالد حسين .

واستعرض العمصي الآثار الكارثية التي فرضتها جائحة كورونا على العمال في قطاع غزة .

بدوره، شكر إيهاب الغصين وفد الاتحاد العام ووعد بزيادة التعاون المشترك مع الاتحاد وفتح أفاق جديدة للعمل لخدمة شريحة العمال .

