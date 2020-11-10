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وزارة العمل تناقش مع نقابات العمال آليات التعاون المشترك

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:02

وزارة العمل تناقش مع نقابات العمال آليات التعاون المشترك
وزارة العمل تناقش مع نقابات العمال آليات التعاون المشترك

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة العمل بقطاع غزة إيهاب الغصين، مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، آليات زيادة التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة شريحة العمال .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من النقابات العمالية  لتهنئة الغصين ، بتوليه منصب وكيل وزارة العمل، متمنين التوفيق في خدمة شريحة العمال .

وضم الوفد كل من : رئيس الاتحاد سامي العمصي، ورئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج محمد حمدان، ورئيس نقابة العاملين في الفلاحة والزراعة علاء العمور، ورئيس نقابة العاملين في المطابع والنشر خالد حسين .
واستعرض العمصي الآثار الكارثية التي فرضتها جائحة كورونا على العمال في قطاع غزة .
بدوره، شكر إيهاب الغصين وفد الاتحاد العام ووعد بزيادة التعاون المشترك مع الاتحاد وفتح أفاق جديدة للعمل لخدمة شريحة العمال .
 

وزارة العمل تناقش مع نقابات العمال آليات التعاون المشترك 124552355_1837108283098479_299356187735801654_o 124782834_1837108276431813_8988235773721716666_o
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