"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 4 ألف و 89 خدمةً طبيةً خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن عيادة الاسنان 292 خدمة و890 استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر 1160 خدمة وقسم البصريات 213 وقسم الأشعة 952 خدمة فيما تم تقديم 592 وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 3832 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل 243 حالة، ومبيت أطفال 60 حالة، وعيادات الجراحة 918 حالة وعيادة النساء والولادة 383 حالة وقسم الاستقبال 1262 وعيادات الباطنة 626 حالة، و340 حالة أخرى.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.