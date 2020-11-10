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"المراقب العام" يبحث مع الإصلاح والتأهيل أحوال النزلاء في ظل كورونا

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:06

"المراقب العام" يبحث مع الإصلاح والتأهيل أحوال النزلاء في ظل كورونا

غزة- الرأي

بحث مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية التعاون المشترك مع مديرية الإصلاح والتأهيل، ومتابعة أحوال النزلاء وظروفهم في ظل جائحة "كورونا".

جاء ذلك، خلال استقبال مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل العميد علاء الهندي المراقب العام اللواء ماهر بنات، حيث هدف اللقاء لبحث احتياجات النزلاء والعمل على توفيرها والمحافظة على إجراءات الوقاية والسلامة لجميع للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ورحب الهندي بالمراقب العام ، مؤكداً على التعاون  بين المديرية ومكتب المراقب العام.
 
من جهته، أثنى اللواء بنات على الدور الفعال الذي تقوم به مديرية الإصلاح والتأهيل في متابعة وتغطية كافة الجوانب المتعلقة بالنزلاء وإجراءات الوقاية والسلامة المتبعة في ظل جائحة كورونا. 

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