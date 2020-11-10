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"الشؤون العامة" بالداخلية تنجز أكثر من 1500 معاملة خلال أكتوبر

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:12

"الشؤون العامة" تنجز أكثر من 1500 معاملة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 1523 معاملة خلال أكتوبر المُنصرم من عام 2020 الجاري. 

وأشار تقرير صادر عن الإدارة، أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 743 معاملة تنوعت ما بين (فحص نظام أساسي للجمعية وتحميله على المنظومة -اعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل -متابعة أنشطة ومشاريع الجمعيات على المنظومة -مخاطبات ومتابعات مع الجهات المختصة -استلام التقارير المالية واعتمادها الكترونيا) وغيرها. 

وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة أنجزت دائرة الجمعيات الأجنبية 67 معاملة خاصة بالجمعيات المحلية تنوعت ما بين (المتابعة مع وزارة الصحة لتسهيل مهام تحرك الفروع الأجنبية خلال الأزمة-تدقيق استبانة ودراسات لفروع أجنبية لجمع معلومات مع جهات مختصة – متابعة مشاريع الفروع الأجنبية، وتنسيقها مع الوزارات المختصة -التدقيق المالي للفروع الأجنبية) وغيرها، فيما قامت دائرة الخدمات والنشاطات بتقديم 398 شهادة حسن سيرة وسلوك للمواطنين وفك حظر.

بدورها أنجزت الإدارة 131 معالة تسجيل وتجديد كتبة عرائض، فيما نفذت فرق التفتيش التابعة للإدارة 184 مهمة تنوعت ما بين (ادخال التقارير المالية المستلمة من الجمعيات على المنظومة -التدقيق المالي للجمعيات -توجيه المؤسسات والرد استفساراتها -متابعة أنشطة ومشاريع الجمعيات الخاصة بجائحة كورونا.

ويكمن دور الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بمتابعة شؤون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة والبالغ عددها 986 جمعية (أجنبي -محلي) من حيث التسجيل والمتابعة الإدارية والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى متابعة الشؤون العامة للمواطن الفلسطيني وإصدار توصيات عدم الممانعة للمنظمات غير الحكومية.

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