"شؤون العشائر" تُنجز أكثر من 600 قضية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة خلال أكتوبر الماضي 632 قضية مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

ووفق ما جاء في التقرير الصادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمس 93% من القضايا المعروضة على مكاتبها، حيث عالجت مكاتب العشائر 632 قضية من أصل 680 تقدم بها المواطنون لمكاتب الإدارة في المحافظات، وبقيت 48 قضية قيد المعالجة.

وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين (مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها).

وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في محافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 193 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 117 قضية.

بدورها، أنجزت لجان إصلاح خانيونس 124 قضية، بينما أُنجز في محافظة رفح 137 قضية، وفي محافظة الوسطى 61 قضية.

من جانبه أكد رياض الزيتونية "مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح" على حرص الإدارة الشديد وعلى مدار الساعة على إصلاح ذات البين وإرساء قواعد السلم المُجتمعي وذلك على امتداد القطاع.

يذكر أن 90 لجنة إصلاح تنتشر في جميع محافظات قطاع غزة، تواصل الليل بالنهار لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي، من خلال التوفيق بين الناس، وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات بين المواطنين.