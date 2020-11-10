"الإعلام" يعزز تعاونه مع جمعية مناصري حقوق الإعلاميين

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، وفداً من جمعية مناصري حقوق الإعلاميين.

وضم الوفد رئيس مجلس الإدارة يوسف الحداد والمدير التنفيذي للجمعية محمد الوادية وأمين سر مجلس الإدارة محمود عابد ومسئول العلاقات العامة بالجمعية صلاح شاهين، فيما استقبل الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف ورئيس قسم العلاقات العامة محمود الفرا.

وثمن رئيس جمعية مناصري حقوق الإعلاميين يوسف الحداد، دور وزارة الإعلام في قطاع غزة وخدماتها المتعددة للصحفيين ووسائل الإعلام ، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الطرفين والتعريف بنشاطات وأهداف الجمعية القانونية ورسالتها داخل المجتمع وتوعية الصحفيين فيما يخص التحقيقات الاستقصائية والاجراءات القانونية الخاصة بالصحفيين والتزامهم بآداب وأخلاقيات المهنة .

وأضاف الحداد أن جمعية مناصري حقوق الإعلاميين ستقدم مخطط إعلامي وقانوني كامل للتواصل مع الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وستنظم ورش عمل خاصة بتصحيح المصطلحات السياسية المستخدمة من الصحفيين في مجال عملهم الإعلامي .

من جانبه، رحب معروف بالوفد الزائر ، مشيراً إلى أن الإعلامي الحكومي يثمن دور جمعية مناصري حقوق الإعلاميين وخدمتها للصحفيين في مجال عملهم الإعلامي، وأن الوزارة تسخر كل امكاناتها المتاحة في سبيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال الندوات المشتركة وورش العمل والدورات التدريبية.

وقال معروف أن الوزارة بالتعاون مع كافة الأطر والكتل الصحفية ستدافع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين وستسهل مهامهم، وأن وزارة الإعلام تدعم الصحفيين وفق تطبيق القانون والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة الصحفية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفات على التعاون المشترك وتنفيذ العديد من الفعاليات التي تخدم الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على اعداد برنامج متكامل وفق رؤية إعلامية واضحة تضمن حقوق الصحفيين وتدافع عن قضاياهم المتعددة