تعليم خان يونس يكرِّم مدرسة فاروق الفرا لفوزها بمسابقة المعرفة الوطنية

غزة-الرأي

كرَّم أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس إدارة مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات، والفريق المشارك في مسابقة المعرفة الوطنية لتميزهم وحصولهم على المركز الأول على مستوى محافظات غزة في المسابقة.

وحضر اللقاء كلا من أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. ماجد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. جمال رمضان مشرف مبحث الدراسات الاجتماعية، وأ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي، وا. غادة العقاد مشرفة النشاط الكشفي، وأ. رمزي قنن مشرف النشاط الرياضي، ود. دينا الحلاق مديرة المدرسة.

بدوره ، هنأ أ. الفرا إدارة المدرسة والهيئة التدريسية والطالبات بهذا الفوز الساحق متمنياً لهم المزيد من التميز، منوهاً إلى أن هذا التميز جاء ثمرة عمل واجتهاد لا مثيل له قام به قسم الأنشطة الطلابية متمثلاً برئيس القسم أ. إسماعيل الفرا، وقسم الإشراف التربوي متمثلاً بمشرف المبحث أ. جمال رمضان، وإدارة المدرسة متمثلة بالمديرة د. دينا الحلاق، ومعلمتي المبحث أ. سهام أبو مصطفى، وأ. آمنة الفرا، والطالبات المشاركات شهد شراب، وشهد العقاد، ويمنى كلاب.

جدير بالذكر أن المسابقة تُعقد للعام الثالث على التوالي.

