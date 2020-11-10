تربية الوسطى تجتمع بأمناء المكتبات المدرسية عبر تقنية Google meet

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى- قسم التقنيات التربوية لقاءً تشاوريًا مع مجموعة من أمناء المكتبات المدرسية عبر تقنية "Google meet" لمناقشة خطة المكتبات المدرسية للعام الدراسي الحالي ومسابقة تاج المعرفة في ظل جائحة كورونا، بحضور رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح، ومشرفة المكتبات آمال شاهين ومجموعة من أمناء المكتبات المدرسية بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب أبو سويرح بالمشاركين في اللقاء، وأشاد بجهود ودور أمناء المكتبات المدرسية في المدارس، وتحدث عن دور أمناء المكتبات خلال العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة، وأضاف أبو سويرح أن المديرية أعدت خطة طوارئ للتعامل مع مستجدات الجائحة والحالة الوبائية بما يحمي أبنائنا الطلبة ويوفر أعلى درجات الحماية والوقاية لهم.

مشرفة المكتبات المدرسية تحدثت عن المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على العملية التعليمية بشكل عام وعمل أمناء المكتبات بشكل خاص، وأوضحت شاهين أن أمناء المكتبات لديهم القدرة على التعامل مع هذه الظروف وتطوير العمل بما يتناسب مع الواقع الجديد.

وتم التشاور خلال اللقاء في أهم الخطط والسياسات التي يتم العمل وفقها خلال الفترة الحالية، وتم التطرق الى مسابقة تاج المعرفة وأهم الموضوعات التي يمكن أن تتناولها المسابقة والفئات المقترحة وآليات وأساليب تنفيذ أعمال المسابقة في ظل جائحة كورونا.