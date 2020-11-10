مجمع ناصر الطبي يجرى عملية إعادة أمعاء طفل إلى مكانها

خان يونس- الرأي

قال رئيس قسم طب وجراحة الأطفال في مجمع ناصر الطبي د.هشام دلول، إن القسم أجرى عملية جراحية مميزة لمولود يعاني من فتق كبير في منطقة الحجاب الحاجز، إضافة الى اختراق الأمعاء بالكامل لهذا الفتق وتجمعها في تجويف الصدر من الناحية اليسرى بعد عمل صورة مقطعية لمنطقة المعدة والصدر.



وأوضح د. دلول انه بعد اجراء الفحوصات الطبية والصور المقطعية اللازمة التي أظهرت وجود عيب خلقي متمثل في عدم اكتمال تخلق الرئتين، الأمر الذي ادى الى ضرورة اجراء عملية جراحية طارئة.



وأضاف" تم خلال العملية إعادة الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة إلى وضعها الطبيعي وإغلاق منطقة الفتق للمولود".



وفي ذات السياق، يشير د. حاتم ضهير رئيس قسم عناية الأطفال أن الحالة تلقت رعاية حثيثة من قبل القسم من خلال التنفس الصناعي نظرا لعدم اكتمال تخلق الرئتين بعد الولادة، فترة ما قبل وبعد العملية والأن تم رفع التنفس الصناعي عن الطفل وهو يتنفس بشكل طبيعي حيث يمكن في حضانة الأطفال بانتظار الخروج خلال الأيام القادمة.



بدوره، أشاد د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بسلسة العمليات الفريدة والناجحة التي أجراها المجمع أثناء حالة الطوارئ التي يشهدها القطاع الصحي في قطاع غزة بسبب جائحة "كورونا"، داعيا الى تجويد الخدمة الصحية والالتزام التام في إجراءات السلامة والوقاية من أجل خدمة المرضى والمحافظة على السلامة العامة في ظل انتشار جائحة "كورونا".