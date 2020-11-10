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الصحة تعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من مقابلات الوظائف الصحية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:12

الصحة تعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من مقابلات الوظائف الصحية
الصحة تعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من مقابلات الوظائف الصحية

غزة- الرأي

أكد مدير عام الشؤون الإدارية أ. محمود حماد، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من لجان مقابلات الوظائف الصحية البالغ عددها ( 13) لجنة على مدار 11 يوما متتاليا .

وأوضح أ.حماد أن لجان المقابلات عقدت وفق البروتوكولات والسياسات المعدة من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ، منوها أن الوزارة بحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة بعقود مؤقتة لتأمين استمرار الخدمات الصحية في مستشفى الوبائيات وجميع مراكز العزل والحجر الصحي في محافظات قطاع غزة ودعم لجان الطوارئ الصحية وفرق الاستجابة السريعة في هذا الظرف الاستثنائي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19).

وقال أ. حماد إن عدد المتقدمين لجميع الوظائف الصحية المعلنة بلغ نحو (1600) مرشح للمقابلات الشخصية، مشيرا أنه سيتم الإعلان عن نتائج مقابلات الوظائف فور الانتهاء من إدخال العلامات والبيانات عبر نظام الدخول الموحد للمتقدمين الذين سيتم تعيينهم على بند العمل الخاص.

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