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الاقتصاد تصدر العدد 64 للوقائع الفلسطينية الخاص بالعلامات التجارية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:29

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن اصدار العدد 64 للوقائع الفلسطينية الخاص بالعلامات التجارية الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل.
وقالت الوزارة في بيان لها :"  أنه تم اصدار العدد الخاص بالعلامات التجارية العدد (64) من الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية والذي يتضمن نشر تسجيل العلامات التجارية الجديدة المقدمة لوزرة الاقتصاد الوطني، بالإضافة للتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة.
وذكرت الوزارة ان عدد العلامات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها في العدد الحالي بلغ (600) علامة تجارية ورسم صناعي، وبلغ عدد العلامات التي تم تجديدها(540) علامة تجارية، و(36) نقل ملكية، و(26) تغير في عنوان العلامة التجارية، و(25) تغيير اسم مالك العلامة التجارية.
وبموجب قانون العلامات التجارية رقم (35) لسنة 1938، فقد تقدمت طلبات لتسجيل العلامات التجارية المذكورة في العدد الخاص رقم (64) وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن فترة الإعراض على تسجيل أي علامة في العدد المذكور تبدأ من تاريخ 8/11/2020، حتى تاريخ 6/02/2021.
حيث تُقدم الاعتراضات إلى مسجل العلامات التجارية، ويقدم الاعتراض خطياً وفقاً للصيغة المقررة إلى مسجل العلامات التجارية، خلال فترة الاعتراض، مبينناً فيه أسباب الإعراض، ليتم اتخاذ الإجراء القانوني حسب الأصول.
وبإمكان كافة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحامين والوكلاء الحصول الاطلاع على العدد.
 

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