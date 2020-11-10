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الوعظ والإرشاد بالأوقاف يشارك في دورة تدريبية بعنوان "صناعة القيادة العلمائية"

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:29

الوعظ والإرشاد بالأوقاف يشارك في دورة تدريبية بعنوان "صناعة القيادة العلمائية"
الوعظ والإرشاد بالأوقاف يشارك في دورة تدريبية بعنوان

غزة- الرأي

شاركت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف في الدورة التدريبية بعنوان "صناعة القيادة العلمائية",  التي عقدتها لجنة التدريب والتطوير في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, واستهدفت لفيف من العلماء والخطباء والوعاظ, عبر البرنامج الافتراضي zoom, بواقع يومين.

وتناولت الدورة التي حاضر فيها أ.  أحمد عودة المتخصص في مجال الاتصال وصناعة الصورة والخبير في معهد الجزيرة للإعلام عدة محاور كان أبرزها محور حول موضوع العلماء وصناعة الرأي العام والآخر حول هندسة سلوك الجماهير وصناعة الصورة الذهنية.

بدوره أوضح مدير دائرة بحوث الدعوة بالوعظ والإرشاد أ. وفا عياد أهمية مثل هذه الدورات التدريبية في صقل مهارة العلماء والخطباء والوعاظ والارتقاء بهم وفق أصول القيادة العلمائية, منوهًا الى أن إدارته تسعى من خلال هذه الدورات لنقل الخبرات للمشاركين والعمل على إعداد وتأهيل وبناء قيادة علمائية فاعلة.

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