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وثلاثة من حفظة القرآن

الأوقاف تنعى القارئ السوداني نورين محمد صديق لوفاته إثر حادث سير

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:31

الأوقاف تنعى القارئ السوداني نورين محمد صديق لوفاته إثر حادث سير
الأوقاف تنعى القارئ السوداني نورين محمد صديق لوفاته إثر حادث سير

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، القارئ السوداني البارز نورين محمد صديق وثلاثة من حفظة القرآن الكريم كان برفقته، توفوا إثر حادث سير أليم تعرضوا له أثناء قدومهم من رحلة دعوية، وهم: الشيخ مهند الكناني، والشيخ علي يعقوب، والشيخ عبد الله عوض الكريم.

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرهم وعائلاتهم ودولة السودان الشقيقة والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الأوقاف: "نشاطر أهل القرآن في السودان الشقيق أحزانهم في مصابهم الجلل، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة والرضوان وأن يجعل القرآن شفيعًا لهم يوم القيامة".

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