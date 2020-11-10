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طاقم طبي مشترك ينقذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار بطول (6) سم

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:37

طاقم طبي مشترك ينقذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار بطول (6) سم
طاقم طبي مشترك ينقذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار بطول (6) سم

غزة- الرأي

نجح فريق طبي مشترك من مستشفيي الرنتيسي للأطفال، ومستشفى شهداء الأقصى من إنقاذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار.
وقال رئيس قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى د.راغب ورش أغا "أن الطفل  البالغ من ثلاثة  سنوات تم نقله من مستشفى شهداء الأقصى  وإدخاله  لوحدة المناظير وبعد ساعتين من العمل المتواصل تمكن الفريق الطبي في القسم من استخراج مسمار معدني بطول 6سم من الجزء الثالث من الأمعاء الدقيقة .
من جانبه، أهل الطفل عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بنجاح الفريق الطبي من استخراج المسمار وتجنيب الطفل من الدخول في عملية جراحية وقدموا شكرهم لجميع أفراد الطاقم العامل بالقسم.
والجدير بالذكر أن جهاز المنظار الخاص بالأطفال متوفر فقط بمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال وتستقبل وحدة المناظير بالمستشفى جميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى منظار من جميع مستشفيات قطاع غزة

124565123_697457727874209_9203981706623565558_n طاقم طبي مشترك ينقذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار بطول (6) سم
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