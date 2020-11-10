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وكيل وزارة الأوقاف يهنئ نظيريه بوزارتي الحكم المحلي والعمل بالمنصب الجديد

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:49

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غزة-الرأي

زار وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا كلا من وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس, ووكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين لتهنئتهما بمنصبيهما الجديدين, وبحث سبل التعاون المشترك.
ورافق الأغا خلال الزيارتين المنفصلتين مدير عام العلاقات العامة أ.أنور أبو شاويش, ومدير عام التحفيظ أ.مازن النجار ومدير عام الحج أ. عادل صوالحة, ومدير عام الوعظ د. وليد عويضة ومدير عام التعليم الشرعي د. شكري الطويل.
بدوره ، أعرب الأغا عن تقديره للثقة التي حظي بها أبو راس في قيادة الحكم المحلي والغصين في قيادة العمل, وقدرتهما على مواجهة التحديات, منوهًا الى أن المرحلة القادمة بحاجة الى مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف وخدمة المجتمع.
وتحدّث الوكلاء حول آليات تنسيق الجهود التبادلية للعمل المشترك بين الأوقاف والحكم المحلي والعمل, وتعزيز سبل التعاون.
 

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