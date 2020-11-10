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مدرسة بالوسطى تنفذ درساً فنياً بعنوان "دائرة الألوان"

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:02

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غزة-الرأي


ضمن التعليم الممتع ولاستغلال البيئة التعليمية في ترسيخ المعلومات لدى الطلبة، نفذت مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى درساً للمعلمة رائدة القريناوي في مبحث الرسم المهني بعنوان "دائرة الألوان" بحضور مديرة المدرسة منهل فروانة وعدد من المعلمات وطالبات مبحث الرسم المهني وذلك بساحة المدرسة.
بدورها ، قالت مديرة المدرسة :"أن الدرس يأتي لترسيخ المعلومات لدى الطالبات والاستفادة من بيئة ومرافق المدرسة، حيث تم استغلال الساحة المدرسية من قبل المعلمة لخدمة محتوى الدرس في تطبيق المهارة بشكل عملي باستخدام الوان "جواش" والفرشاة وكذلك أوراق "البروستول".
من جهتها قدمت المعلمة القريناوي شرحا تفصيليا حول الألوان الأساسية والثانوية لطالبات التجميل للصف الحادي عشر وصنفتهن إلى مجموعات مراعية البرتوكول الصحي في التباعد الجسدي والالتزام بالكمامات بما يضمن اعلى سبل الحماية والوقاية للطالبات.
 

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