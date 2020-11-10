النصر للأطفال تجري ما يزيد عن (1000) خدمة اشعاعية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أجرت دائرة الأشعة بمستشفى النصر للأطفال ما يزيد عن (1000) خدمة إشعاعية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح مدير دائرة الأشعة د. حسام النجيلي ان الخدمات شملت تصوير الألتراساوند وفحوصات الأشعة (X-RAY)، موضحا أن دائرة الأشعة تقوم بأداء الخدمة لسكان غزة والشمال في مجال فحص الألتراساوند والأشعة العادية، حيث تم توريد أجهزة ألتراساوند حديثة للمستشفى وبانتظار توريد جهاز الأشعة الرقمية الجديد والذي سيتم تركيبه قريبا.

وأثنى د.النجيلي على الدور الكبير لجميع العاملين بالدائرة من أطباء وأخصائيي تصوير طبي وإداريين لجهودهم في تقديم أفضل الخدمات الإشعاعية في ظل الظروف الصعبة.