مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء

غزة- الرأي

عقد مستشفى النصر للأطفال محاضرة علمية بحضور المدير الطبي اسماعيل ياسين، ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والامتياز .



وقامت د. رولا طبيل وبإشراف د.وصال أبو لبن رئيس قسم أطفال( 1) بعرض حالة لطفلة تبلغ من العمر( 11 ) عاما، وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة منذ شهر بالإضافة إلى فقدان الوزن وألم في المفاصل، حيث تم ادخال الحالة قسم (1) في المستشفى ، وأجريت لها الفحوصات اللازمة من بينها عمل ترسيب وعمل خزعة للنخاع وتحاليل مناعية ( Dsdna, ANA ) وبتجميع التحاليل مع الفحص الإكلينيكي، حيث تبين أنها تعاني من مرض الذئبة الحمراء وهو مرض مناعي يحتاج إلى علاج لمدى الحياة والمتابعة الدورية.



وتأتي المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى والنشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الأطفال.