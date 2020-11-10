وكالة الرأي الفلسطينية رويترز: وفد إسرائيلي يزور السودان لتأكيد التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية قوة خاصة إسرائيلية تختطف فلسطينياً شمالي القدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سنبقى أوفياء للأسرى واستشهاد "أبو وعر" جريمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لحزب الله اللبناني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الأسير المريض "أبو وعر" داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يبحث قانوني الكاميرات والمحاكمات الشرعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء وكالة الرأي الفلسطينية النصر للأطفال تجري ما يزيد عن (1000) خدمة اشعاعية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:25

مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء
مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء

غزة- الرأي

عقد مستشفى النصر للأطفال محاضرة علمية بحضور  المدير الطبي اسماعيل ياسين، ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والامتياز .


وقامت د. رولا طبيل وبإشراف د.وصال أبو لبن رئيس قسم أطفال( 1) بعرض حالة لطفلة تبلغ من العمر( 11 ) عاما، وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة منذ شهر بالإضافة إلى فقدان الوزن وألم في المفاصل، حيث تم ادخال الحالة قسم (1) في المستشفى ، وأجريت لها الفحوصات اللازمة من بينها عمل ترسيب وعمل خزعة للنخاع وتحاليل مناعية ( Dsdna, ANA )  وبتجميع التحاليل مع الفحص الإكلينيكي، حيث تبين أنها تعاني من مرض الذئبة الحمراء وهو مرض مناعي يحتاج إلى علاج لمدى الحياة والمتابعة الدورية.
 
وتأتي المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى والنشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الأطفال.

مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء 124278691_276615673751577_6127889446709456784_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟