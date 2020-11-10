المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر أغسطس الماضي، غدًا الأربعاء.

وقالت المالية، في تصريح إن الصرف سيبدأ غدًا الساعة 12 بعد الظهر، في فروع بنك البريد كافة.