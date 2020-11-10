وكالة الرأي الفلسطينية رويترز: وفد إسرائيلي يزور السودان لتأكيد التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية قوة خاصة إسرائيلية تختطف فلسطينياً شمالي القدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سنبقى أوفياء للأسرى واستشهاد "أبو وعر" جريمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لحزب الله اللبناني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الأسير المريض "أبو وعر" داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يبحث قانوني الكاميرات والمحاكمات الشرعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء وكالة الرأي الفلسطينية النصر للأطفال تجري ما يزيد عن (1000) خدمة اشعاعية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام يلتقي رئاسة بلدية غزة لبحث استمرار تقديم الخدمات

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:19

124353789_3319102281521994_740448689358257862_n
124353789_3319102281521994_740448689358257862_n

غزة- الرأي:

زار النائب العام في قطاع غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، الثلاثاء، بلدية غزة والتقى رئيسها يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، للوقوف على تعزيز التعاون لخدمة المواطنين، وسبل دعم البلدية.

وشدد "المدهون" على ضرورة استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، والارتقاء بتطوير المرافق، وتنفيذ المشاريع التنموية داخل قطاع غزة.

وأكد أن بلدية غزة مؤسسة عريقة، وهي الجهة الخدماتية الأقرب للمواطن في المدينة، مثمناً سياستها في الانفتاح على المجتمع، وإشراكها للأهالي في اتخاذ القرارات، وتفعيل لجان الأحياء، وتسهيل الخدمات وتطوير المرافق في مدينة غزة.

 وبين أهمية التعاون بين البلدية وكافة الجهات الحكومية لدعم البلدية ومساندتها في أزمتها الراهنة، وتعزيز التعاون والتواصل بين البلدية والنيابة؛ بما يحقق خدمة المواطنين وتعزيز دورها في المجتمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟