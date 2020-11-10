النائب العام يلتقي رئاسة بلدية غزة لبحث استمرار تقديم الخدمات

غزة- الرأي:

زار النائب العام في قطاع غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، الثلاثاء، بلدية غزة والتقى رئيسها يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، للوقوف على تعزيز التعاون لخدمة المواطنين، وسبل دعم البلدية.

وشدد "المدهون" على ضرورة استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، والارتقاء بتطوير المرافق، وتنفيذ المشاريع التنموية داخل قطاع غزة.

وأكد أن بلدية غزة مؤسسة عريقة، وهي الجهة الخدماتية الأقرب للمواطن في المدينة، مثمناً سياستها في الانفتاح على المجتمع، وإشراكها للأهالي في اتخاذ القرارات، وتفعيل لجان الأحياء، وتسهيل الخدمات وتطوير المرافق في مدينة غزة.

وبين أهمية التعاون بين البلدية وكافة الجهات الحكومية لدعم البلدية ومساندتها في أزمتها الراهنة، وتعزيز التعاون والتواصل بين البلدية والنيابة؛ بما يحقق خدمة المواطنين وتعزيز دورها في المجتمع.