وزارة العدل تعزز تعاونها مع مؤسسة الضمير لحقوق الانسان

غزة- الرأي

أجرى وفد من وزارة العدل بغزة، زيارة ميدانية لمقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وضم الوفد كلاً من أ. محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة، و أ. سعاد الشيخ من قسم متابعة الجمعيات، و أ. إسلام أبو السعود من قسم الخبرة، و أ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة.

وكان في استقبال الوفد أ. علاء السكافي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة.

من جانبه، رحب السكافي بالوفد مستعرضاً نبذة عن مؤسسة الضمير وأهدافها وبرامجها التي تعمل عليها في خدمة المجتمع، وعن أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها المؤسسة مؤخرا، وأكد على أهمية دور وزارة العدل كوزارة مختصة، ومبينا أهمية التعاون بين وزارة العدل ومؤسسة الضمير في مجال حقوق الإنسان.

بدوره أكد الأسطل تقدير وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال لدور المؤسسات الحقوقية ومنها مؤسسة الضمير، ثم استعرض دور وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وتحدث عن رؤية جديدة للوزارة تهدف لتطوير منظومة القوانين التي تستند إليها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في ممارسة اختصاصاتها، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتحقيق التكاملية في الأهداف والخطط المستقبلية بما يخدم قطاع العدالة.