يوتيوب تحديثًا جديدًا مخصصا لهواتف iPhone 12.. اعرف المزايا

أضاف أحدث تحديث لتطبيق YouTube (15.45.2) دعم HDR لأجهزة iPhone 12 mini و‌iPhone 12‌ و iPhone 12 Pro و ‌iPhone 12 Pro‌ Max ، إذ أضاف يوتيوب دعم HDRعلى تطبيق iOS الخاص به منذ iPhone X ولكنه طلب تحديثات لدعم الأجهزة الجديدة.

ويمكن العثور على خيارات HDR من خلال الضغط على أيقونة القطع العمودى فى أعلى يمين الفيديو، كما يمكنك التحقق مما إذا كنت تشاهد مقطع فيديو بأعلى جودة من خلال الضغط على الرمز.

ووفقا لموقع Gadgetsnow، تتوفر خيارات HDR فقط على الأجهزة التى تم إصدارها فى عام 2017 أو بعد ذلك، وجميع نسخ iPad مستثناة، بالإضافة إلى الأجيال السابقة من iPhone 11 و iPhone XR ، وجميعها مجهزة بشاشات LCD، ولأول مرة هذا العام مع مجموعة iPhone 12 ، لذلك تم تجهيز iPhone 12 mini بشاشة OLED مع دعم HDR و Dolby Vision.

تدعم هواتف سلسلة iPhone 12 الجديدة HEVC و H.264 و MPEG ‑ 4 مع تنسيقات Dolby Vision و HDR10 و HLG، كما تأتي مع دعم ما يصل إلى 4K HDR AirPlay للنسخ والصور والفيديو إلى Apple TV (الجيل الثاني أو أحدث) أو التلفزيون الذكي الذي يدعم AirPlay 2.