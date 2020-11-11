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منتخب إيطاليا يستعد لدوري الأمم الأوروبية بمواجهة إستونيا الليلة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:26

منتخب إيطاليا يستعد لدوري الأمم الأوروبية بمواجهة إستونيا الليلة
منتخب إيطاليا يستعد لدوري الأمم الأوروبية بمواجهة إستونيا الليلة

يستضيف المنتخب الإيطالى نظيره الإستونى، الليلة على ملعب أرتيميو فرانتشي، في تمام العاشرة إلا الربع مساء، ضمن استعدادات الجيالروسى، لمواجهات الجولة الخامسة والسادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المحدد لهم الأسبوع المقبل أمام بولندا ثم البوسنة والهرسك.

ويدخل المنتخب الإيطالى مباراة اليوم مفتقدًا لمدربه روبرتو مانشينى الذي يخضع للعزل الذاتي في منزله بعد إصابته بعدوى كورونا، ويفقد أيضًا أحد أهم عناصر دفاعه حيث يغيب ليوناردو سبينازولا وأليسو رومانيولي وأنجيلو أوجبونا للإصابة.

وجاءت قائمة منتخب إيطاليا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية على النحو التالي:

حراسة المرمى: كرانيو – جيانلويجي دونارما – ميريت – سالفاتوري سيريجو

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – جيان ماركو – ماتيا زاكاني – أتشيربي – بونوتشي – كالابريا – كريتشوتو – دامبروزيو – دي لورينزو – إيميرسون – فلورينزي – مانشيني – بيلجريني – سبيناتزولا – بيراجي.

خط الوسط: باريلا – كاستروفيلي – كريستانتي – جورجينيو – جاليارديني – بيسينا – سوريانو – تونالي – زاكاني – لوكاتيلي – بيليجريني.

خط الهجوم : أورسليني – بيلوتي – بيراردي – إنسيني – مويس كين – ستيفان الشعراوي – لازانيا – إيموبلي – كييزا – جريقو – بيليجري.

ويحتل المنتخب الإيطالي، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة خلف نظيره البولندي المتصدر.

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