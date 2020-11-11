الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة بينهم سيدة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا بينهم سيدة من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من رام الله والبيرة، وهم: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة المواطن رائد زيبار من بلدة كوبر، والشاب أيمن أبو سريع من حي أم الشرايط بالبيرة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 5 شبان خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار، وبلدة سعير جنوب شرق الخليل، وهم: جواد زياد اهديب، وابراهيم علي أبو وردة، وحسن أكرم زغموت، وعلي موسى جردات، فيما اعتقلت الشاب معتصم يوسف ماضي (28 عاما) في أراضي عام 48 وهو من مخيم العروب.