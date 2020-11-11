الجزائر تبحث عن استمرار سلسلة اللاهزيمة ضد زيمبابوى بتصفيات أمم أفريقيا

يسعى المنتخب الجزائرى إلى استمرار سلسلة اللا هزيمة التي حققها خلال الفترة الأخيرة، عندما يلتقى مع نظيره الزيمبابوى، في التاسعة من مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، وحافظ منتخب الجزائر على سجله خاليًا من الهزائم آخر 20 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالها في تحقيق الفوز خلال 15 مباراة فيما تعادل في 5 مباريات، وتعود الهزيمة الأخيرة التي تلقتها كتيبة المدرب الجزائرى جمال بلماضى، إلى ما يزيد على عامين وتحديدًا أمام منتخب بنين في التصفيات السابقة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وبدأ المنتخب الجزائرى سلسلة اللا هزيمة في 18 نوفمبر من عام 2018 بفوز كاسح على نظيره منتخب توجو بأربعة أهداف مقابل هدفين، وصولا للتعادل الإيجابى 2-2 أمام نظيره المكسيكى في أكتوبر الماضى.

وكان منتخب الجزائر، حقق تعادلاً مثيرًا من المكسيك بِنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما يوم 13 أكتوبر الماضى على ملعب "كارز جينز" بِمدينة لاهاي الهولندية ضمن استعدادات أبطال أفريقيا لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وحملت ثنائية الجزائر توقيع كلّ من إسماعيل بن ناصر في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، ورياض محرز في الدقيقة 67 بينما سجل ثنائية المكسيك خيسوس مانويل كورونا، في الدقيقة 43، ودييجو ليفا في الدقيقة 86.

من ناحية أخرى، أشاد جمال بلماضى، مدرب منتخب الجزائر، مؤخرا بأداء لاعبيه بعد الفوز على نيجيريا ودياً بهدف نظيف فى النمسا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال مدرب الجزائر فى تصريحات صحفية، إنه سعيد بأداء لاعبيه ضد النسور رغم أنه بعضهم يشارك للمرة الأولى مع المنتخب، مؤكداً أنه يستهدف السيطرة على الكرة الأفريقية.

وأضاف بلماضى، "المباريات أمام نيجيريا دائماً ما كانت بهذا الشكل من الصعوبة، هو منتخب متكامل قوى تكتيكياً وبدنياً، ويتميز بالسرعة على الرواقين، ولا يترك المساحات أمام منافسه، زيادة على أنه يضم فى صفوفه أمهر اللاعبين، ولكن نجحنا فى الوقوف الند للند أمامه، وفرضنا منطقنا فى وسط الميدان، من خلال الضغط الكبير والمستمر".