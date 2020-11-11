قمة نارية بين هولندا وإسبانيا على ملعب يوهان كرويف

يستضيف منتخب إسبانيا لكرة القدم نظيره الهولندي الليلة على ملعب يوهان كرويف، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع، في المواجهة النارية الودية، استعدادًا لمباراة الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، المحدد لها السبت المقبل، أمام منتخب سويسرا.

يدخل لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسبانى، مباراة اليوم متحفزا لنظيره الهولندي، أملا في تحقيق مباراة جيدة، لاستعادة التوازن قبل انطلاق الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الأداء المتواضع الذي ترتب عليه الهزيمة من أوكرانيا في الجولة الماضية من البطولة.

بينما يأمل فرانك دي بور مدرب المنتخب الهولندى في تحقيق أول انتصاراته أمام إسبانيا، بعد قيادته لهولندا للتعادل مع إيطاليا والبوسنة في الجولة الماضية من البطولة، ولكن رغم قوة المافس في مباراة الليلة إلا أن المدرب الهولندي أكد في وقت سابق أنه لن يعتمد على اللاعبين الأساسيين لكونها ودية، وأنه سيحتاج لتوفير مجهود اللاعبين لمواجهة البوسنة وبولندا.

وضمت قائمة إسبانيا لمواجهات دوري الأمم الأوروبية كل من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، كيبا أريزابالاجا (تشيلسي) وأوناى سيمون (أثليتيك).

الدفاع: سيرجي روبرتو (برشلونة)، هيكتور بييرين (أرسنال)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، إريك جارسيا (مانشستر سيتي)، باو توريس (فياريال)، إينيجو مارتينيز (أثليتيك)، خوسيه جايا (فالنسيا)، سيرخيو ريجيلون (توتنهام).

الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد)، كوكي ريسوريكسيون وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، سيرجيو كاناليس (بيتيس)، فابيان رويز (نابولي).

الهجوم: داني أولمو (لايبزيج)، أداما تراوري (ولفرهامبتون)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، ميكيل أويارازابال (ريال سوسيداد)، جيرارد مورينو (فياريال)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، ألفارو موراتا (يوفنتوس).

وضمت قائمة هولندا كل من:



ضمت القائمة حراسة المرمى: ماركو بيزوت ياسبر سيليسين – تيم كرول

الدفاع: فان أنهولت أكي – بليند – هانز هاتيبور – جويل فيلتمان – ستيفان دي فرى – أوين فينديل

الوسط: فان دي بيك – دي يونج – دافي كلاسين – تيون كووبميينيرز – فينالدوم – توني فيلينا – محمد إحتارين

الهجوم: ريان بابل – ستيفن بيرجويس – ستيفن بيرجوين – لوك دي يونج – دونيل مالين – ممفيس – كوينسي بورمس – كالفن ستينجز