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عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع لـ 226

وزارة الأسرى تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو وعر

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:53

الأسير الشهيد كمال أبو عر
الأسير الشهيد كمال أبو عر

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن الأسير الشهيد كمال أبو وعر (٤٦ عاماً) تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد، داخل سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأسير أبو عر أصيب  بفيروس (كورونا) داخل سجن جلبوع في تاريخ 12/7/2020، وهو مصاب بسرطان الحلق والأحبال الصوتية منذ نوفمبر ٢٠١٩، حيث خضع لـ50 جلسة علاج إشعاعي خلال الفترة الماضية، أجرى فحوصات جديدة حديثا، أثبتت أن الورم ازداد. 

وبينت  أن الأسير الشهيد معتقل منذ العام ٢٠٠٣، ومحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات بالإضافة إلى 50 سنة أخرى.

وحملت وزارة الأسرى، حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤلية الكاملة عن استشهاد أبو وعر، وهي جريمة متعمدة ضمن سياسة القتل الصامت التى تمارس ضد الأسرى.

وقالت: "آن الأوان لتدخل المؤسسات الدولية وتقول كلمتها تجاه سياسة الاهمال الطبي التى اضحت شبحا يلاحق الأسرى" . 

وذكرت الوزارة أنه و باستشهاد أبو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 أسيرا شهيدا.

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