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الصحة تسعى لحوسبة جميع المعاملات المرتبطة ببرامج بالامتياز

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:04

الصحة تسعى لحوسبة جميع المعاملات المرتبطة ببرامج بالامتياز
الصحة تسعى لحوسبة جميع المعاملات المرتبطة ببرامج بالامتياز

غزة- الرأي

أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة، على سعي إدارته للعمل على حوسبة الشهادات والمعاملات المرتبطة ببرامج الامتياز وترخيص شهادات مزاولة المهنة،جاء ذلك خلال لقائه بمدير وحدة الحاسوب والشبكات المهندس علاء الشرفا والطاقم المرافق، ومدير وحدة الإجازة والتراخيص د.طه الشنطي، وطاقم تنمية القوى البشرية من مدراء الدوائر والأقسام ، وذلك لمناقشة العديد من المهام المتعلقة بحوسبة جميع المعاملات المرتبطة ببرامج الامتياز.

كما وتم خلال اللقاء بحث آلية العمل على ربط الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية ووحدة الإجازة والتراخيص بنظام محوسب مركزي يسمح بمشاركة الشهادات والوثائق بين الطرفين.


وتابع د. العبادلة أن هذه الخطوات لضمان تسهيل إجراء المعاملات لكل المستفيدين من هذه الخدمات وعدم الازدواجية في طلب الشهادات وتسهيل التنسيق بين الجهات.

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