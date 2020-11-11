التنمية البشرية بالصحة تفتتح الدورة العاشرة لمكافحة العدوى

غزة- الرأي

قال محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الادارة العامة لتنمية القوى البشرية، خلال افتتاحه الدورة العاشرة في مكافحة العدوى لمقدمي خدمات الرعاية والصحة الإنجابية في مستشفيات الولادة، أن هذه الدورات هي استكمالا لمشروع تدريب جميع الكوادر العاملة بوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا ، والتي يتم تمويلها من صندوق الأمم المتحدة للسّكان ( UNFPA ).

وذكر أنه تم الانتهاء من تدريب مايقارب 135 كادرا من مقدمي خدمات الرعاية والصحة الانجابية في محافظة غزة،بمشاركة نخبة من المحاضرين من أعضاء فريق مكافحة العدوى كل من أ. سماح محسن، أ. نور الغريز.

ودعا ا. نوفل المتدربين إلى الاهتمام بالبرنامج والتركيز على أبرز المحاور لتحقيق الاستفادة المثلى من التدريب.

وخلال البرنامج التدريبي سيتم التعرف على طرق مكافحة العدوى في صحة النساء والولادة وإجراءات السلامة والوقاية والتدريب على كيفية ارتداء الواقيات الشخصية وآلية التخلص منها.