تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية لعددٍ من المدارس

غزة- الرأي

واصلت طواقم مديرية التربية والتعليم غرب غزة زياراتها التفقدية لعدد من المدارس التي تم استئناف الدراسة فيها والمدارس المزمع افتتاحها ضمن المرحلة الثالثة من مراحل العودة الآمنة للمدارس.

وقام د. عبد القادر أبو علي يصاحبه الأستاذ رفيق عوض رئيس لجنة الطوارئ، والأستاذ فلاح الترك رئيس قسم الاشراف التربوي بجولة تضمنت مدرسة القاهرة الأساسية ومدرسة أنس بن مالك للوقوف على سير العمل فيها.

وأبدى الدكتور عبد القادر أبو علي ارتياحه عن الاجراءات والاستعدادات التي تقوم بها إدارات المدارس استعداداً لاستقبال الطلبة ضمن المرحلة الثالثة والتي تستهدف الطلبة من الأول إلى السادس الأساسي.

ودعا أبو علي الطواقم التدريسية إلى الاستمرار على نفس الوتيرة وعدم التراخي في اتباع الاجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلبة واستمرار سير العملية التعليمية.

وتقدم د. أبو علي بالشكر إلى المجتمع المحلي ومجالس أولياء الأمور على تعاونهم الكبير في تهيئة المدارس الأمر الذي ساهم في سرعة افتتاح المدارس.

وأكد على استمرار إغلاق المدارس التي تقع في المناطق الحمراء وفقاً لتحديث الخارطة الوبائية الصادرة عن وزارة الصحة.

