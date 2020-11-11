حكم بالإعدام غيابيًا على مُدان بقتل المواطن أبو مغصيب

وسط القطاع - الرأي

قضت محكمة بداية دير البلح اليوم الأربعاء، حكمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن (راغب سليمان أبو مغصيب).

وأدانت هيئة المحكمة المدان (ع/م) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور راغب سليمان أبو مغصيب، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

يذكر بأن المدان قتل قصداً المجني عليه راغب سليمان أبو مغصيب بتاريخ (18/ 08/ 2012) وذلك بأن قام بإطلاق النار باتجاهه من سلاح ناري من نوع "كلاشنكوف" مما أدى لوفاته حسب الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وجاء الحكم وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة وإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام القديمة والتي حدثت في عام (2012) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقاءها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.