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من "العيادات المتنقلة" في سوق "الحلال"

بيطرة رفح تتحفظ على أدوية مخالفة للشروط والمواصفات

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:33

بيطرة رفح تتحفظ على أدوية مخالفة للشروط والمواصفات
بيطرة رفح تتحفظ على أدوية مخالفة للشروط والمواصفات

رفح- الرأي

نفذت مديرية الخدمات البيطرية برفح،  زيارة تفقدية لسوق "الحلال" في المحافظة و قام بالزيارة كل من د. محمد قديح و د. أفنان عياش بالاشتراك مع مباحث التموين ممثلة بالمقدم تيسير صيام، وذلك لايقاف المخالفين او بمن يسمون دخلاء المهنة عن ممارسة مهنة "طبيب بيطري" .
وخلال الجولة تم التحفظ على ادوية بيطرية من احدى العيادات المتنقلة في السوق والتي يقوم بوصفها وبيعها دخيل مهنة وبعدم وجود طبيب بيطري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن واحدة من الخطوات التنظيمية للعمل البيطري في القطاع ضمن القانون، وحفظاً للصحة العامة وصحة الحيوان.
 

بيطرة رفح تتحفظ على أدوية مخالفة للشروط والمواصفات 124785769_3521150727964322_133390379166443907_n
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