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لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية غزة

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:40

لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية غزة
لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية غزة

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، برئاسة النائب اسماعيل الأشقر، جلسة استماع لرئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، بحضور كلاً من النواب د. مروان أبو راس، ود. سالم سلامة، ويونس أبو دقة، ومحمد فرج الغول، ود. جميلة الشنطي.

واستعرض د. السراج، وضع بلدية غزة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها في ظل جائحة كورونا، وعدم قدرة البلدية على تنفيذ العديد من المشاريع الخدماتية، وتوفير رواتب لموظفيها.

ووعد النائب الأشقر، بمتابعة العقبات والصعوبات التي تواجه عمل البلدية، مع الجهات الحكومية المختصة، لمساندتها ودعمها في ظل الأزمات التي تعانيها.

في سياق منفصل، عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، اجتماعاً دورياً لمناقشة العديد من القضايا، ومتابعة الشكاوى التي تم إحالتها للجنة.

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