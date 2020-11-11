وفد من بلديات قطاع غزة يبحث تعاونه مع وزارة الحكم المحلي

غزة- الرأي

زار وفد من مكون من عدة بلديات من قطاع غزة وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس، لتهنئتهه بالمنصب الجديد.

وضم الوفد رئيس وأعضاء المجلس البلدي لكل من بلدية خانيونس ، بلدية خزاعه، بلدية الزوايدة، بلدية عبسان الجديدة، بلدية بني سهيلا وبلدية الفخاري.



وقد هنأ أ. شحدة أبو روك رئيس بلدية خزاعة، م احمد أبو راس، وأكد أبو روك على أهمية تطوير الشراكة والتعاون بين البلديات والوزارة للنهوض بهذا القطاع ولتستطيع البلديات تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطن.

وكذلك أكد على دور الوزارة في دعم البلديات ومساعدتها في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلديات.

وأكد أ.سامي أبو محيسن رئيس بلدية الزوايدة على أن وزارة الحكم المحلي كونها يقع على عاتقها دور التوجيه والرقابة من الضروري أن تساعد البلديات بكافة الإمكانيات المتاحة في إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه عملها حتى تستطيع النهوض ومواكبة التطور.

من جهته هنأ أ.ياسر أبو عنزة رئيس بلدي عبسان الجديدة وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس، مهنئًا إيّاه بمنصبه الجديد، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة قطاع هام وحيوي كقطاع الحكم المحلي، وأن يكون خير خلف لخير سلف.



وهنأ م.حمدان رضوان رئيس بلدية بني سهيلا وكيل وزارة الحكم المحلي على توليه المنصب الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة قطاع الحكم المحلي كونه اهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

واستعرض المهندس علاء البطة رئيس بلدية خانيوس ما تم إنجازه من الخطة والموازنة للعام 2020 والحديث عن التحديات والصعوبات التي تواجه البلديات بشكل عام وأكد أن بلدية خانيونس التي تستعد من أجل 2021 لكي يكون عام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل قدما لاشراك القطاع الخاص في القطاعات المهمة للمدينة من أجل توفير أفضل خدمة للموطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وتمنى م.سليم العمور رئيس بلدية الفخاري لوكيل الوزارة التوفيق والسداد في منصبه الجديد، مؤكدا ضرورة الاطلاع على كل المشاكل والمعوقات التي تواجها البلديات للوصول الى حلول مناسبة لها .

من جهته، رحّب م.أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي برؤساء البلديات ، مشيدًا بدور البلديات الفاعل في خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وموضحًا أهمية طرح مشاريع تنموية واستثمارية وخدماتية تعمل على تحقيق عائد للبلديات يساعد على زيادة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ويصل بالمواطنين الي درجة الاكتفاء الذاتي .

